Revista Oeste |Do R7

Motorista quer indenização de banco que depositou R$ 131 milhões por engano em sua conta Essa aconteceu em Palmas, no Tocantins. O motorista autônomo Antônio Pereira do Nascimento recebeu R$ 131 milhões em sua conta corrente...

Essa aconteceu em Palmas, no Tocantins. O motorista autônomo Antônio Pereira do Nascimento recebeu R$ 131 milhões em sua conta corrente no banco Santander. A transferência se deu em razão de um erro operacional da agência. Pereira diz que comunicou a instituição e devolveu imediatamente a quantia.

Para saber todos os detalhes dessa história surpreendente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: