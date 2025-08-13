Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

MP cita Oxxo e Kalunga em esquema que envolve Ultrafarma e Fast Shop

Oxxo, Kalunga e outras empresas do varejo aparecem entre as suspeitas na investigação de corrupção fiscal que resultou na prisão do...

Revista Oeste|Do R7

Ultrafarma Revista Oeste - Brasil

Oxxo, Kalunga e outras empresas do varejo aparecem entre as suspeitas na investigação de corrupção fiscal que resultou na prisão do empresário Sidney Oliveira, proprietário da Ultrafarma, do diretor da Fast Shop e de um auditor fiscal ligado à Receita de São Paulo. A operação foi deflagrada pelo Ministério Público do Estado (MP-SP) nesta terça-feira, 12.

Para mais detalhes sobre essa investigação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.