MP cita Oxxo e Kalunga em esquema que envolve Ultrafarma e Fast Shop
Oxxo, Kalunga e outras empresas do varejo aparecem entre as suspeitas na investigação de corrupção fiscal que resultou na prisão do...
Oxxo, Kalunga e outras empresas do varejo aparecem entre as suspeitas na investigação de corrupção fiscal que resultou na prisão do empresário Sidney Oliveira, proprietário da Ultrafarma, do diretor da Fast Shop e de um auditor fiscal ligado à Receita de São Paulo. A operação foi deflagrada pelo Ministério Público do Estado (MP-SP) nesta terça-feira, 12.
Oxxo, Kalunga e outras empresas do varejo aparecem entre as suspeitas na investigação de corrupção fiscal que resultou na prisão do empresário Sidney Oliveira, proprietário da Ultrafarma, do diretor da Fast Shop e de um auditor fiscal ligado à Receita de São Paulo. A operação foi deflagrada pelo Ministério Público do Estado (MP-SP) nesta terça-feira, 12.
Para mais detalhes sobre essa investigação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.
Para mais detalhes sobre essa investigação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.
Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:
Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: