MP cita Oxxo e Kalunga em esquema que envolve Ultrafarma e Fast Shop Oxxo, Kalunga e outras empresas do varejo aparecem entre as suspeitas na investigação de corrupção fiscal que resultou na prisão do... Revista Oeste|Do R7 13/08/2025 - 15h59 (Atualizado em 13/08/2025 - 15h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ultrafarma Revista Oeste - Brasil

Oxxo, Kalunga e outras empresas do varejo aparecem entre as suspeitas na investigação de corrupção fiscal que resultou na prisão do empresário Sidney Oliveira, proprietário da Ultrafarma, do diretor da Fast Shop e de um auditor fiscal ligado à Receita de São Paulo. A operação foi deflagrada pelo Ministério Público do Estado (MP-SP) nesta terça-feira, 12.

Para mais detalhes sobre essa investigação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Justiça mantêm prisão do fundador da Ultrafarma e diretor da Fast Shop

Anatel retira exigência de prefixo 0303 para grandes empresas

Dnit classificou como ‘boa’ ponte da BR-319 que caiu no Amazonas