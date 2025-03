Mulher é sequestrada em estacionamento de pet shop em São Paulo; vídeo Uma mulher foi sequestrada no estacionamento do pet shop Cobasi, no Morumbi, zona sul de São Paulo, na tarde desta segunda-feira,...

Uma mulher foi sequestrada no estacionamento do pet shop Cobasi, no Morumbi, zona sul de São Paulo, na tarde desta segunda-feira, 10. Os criminosos obrigaram a vítima a realizar transferências bancárias via Pix antes de libertá-la.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes desse caso impressionante!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: