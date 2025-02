Munição que matou delator do PCC é de lote usado em mega-assalto no interior de SP Parte da munição usada na execução do delator da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) Vinícius Gritzbach era do mesmo... Revista Oeste|Do R7 16/02/2025 - 23h45 (Atualizado em 16/02/2025 - 23h45 ) twitter

polícia; pcc

Parte da munição usada na execução do delator da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) Vinícius Gritzbach era do mesmo lote de projéteis disparados em um mega-assalto a três agências bancárias ocorrido em 2020, em Botucatu, no interior de São Paulo. Os laudos fazem parte dos inquéritos que apuram as ligações de membros da polícia paulista com o crime organizado e foram analisados pelo Instituto Sou da Paz.

Para entender todos os detalhes dessa investigação e suas implicações, consulte a matéria completa na Revista Oeste - Brasil.

