Muro desaba e afeta operação de metrô no Rio de Janeiro Na manhã desta quarta-feira, 9, um muro desabou sobre os trilhos do metrô próximo à Estação Engenho da Rainha, localizada na zona...

Na manhã desta quarta-feira, 9, um muro desabou sobre os trilhos do metrô próximo à Estação Engenho da Rainha, localizada na zona norte do Rio de Janeiro. O incidente ocorreu durante reparos realizados pela concessionária Águas do Rio em uma tubulação na área externa do sistema metroviário.

Para mais detalhes sobre este incidente e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: