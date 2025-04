Não existe burrice maior do que mandar a própria torcida calar a boca depois de um gol O gol é o grande momento do futebol. Uma verdade tão absoluta do esporte bretão que virou até nome de épico programa idealizado por...

