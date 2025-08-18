Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Não foi pelo Santos que Neymar chorou depois do 6 a 0. Foi por ele mesmo

O último domingo, 17, ficará para a história do futebol brasileiro. De um lado, festa inesquecível para os torcedores do Vasco, que...

Revista Oeste|Do R7

O último domingo, 17, ficará para a história do futebol brasileiro. De um lado, festa inesquecível para os torcedores do Vasco, que há anos sofrem com gestões desastradas e elencos pouco competitivos. De outro, um verdadeiro pesadelo para os santistas: a maior derrota do clube em seus 112 anos, justamente no Morumbis, diante de um adversário em crise.

Para entender todos os detalhes desse vexame histórico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.