Nebulosidade marca o tempo em todo o Brasil neste sábado, 22 O Brasil enfrentará um dia de tempo instável, caracterizado por nebulosidade, altas temperaturas e umidade elevada neste sábado, 22... Revista Oeste|Do R7 22/03/2025 - 06h45 (Atualizado em 22/03/2025 - 06h45 )

O Brasil enfrentará um dia de tempo instável, caracterizado por nebulosidade, altas temperaturas e umidade elevada neste sábado, 22, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

