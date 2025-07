Netflix processa Procon para anular multa de R$ 12 milhões Disputas judiciais que envolvem grandes empresas e órgãos de defesa do consumidor ganharam novo capítulo em São Paulo. Um das ações... Revista Oeste|Do R7 25/07/2025 - 22h37 (Atualizado em 25/07/2025 - 22h37 ) twitter

Consultoria quer regulamentação de streamings | Foto: Divulgação Revista Oeste - Brasil

Disputas judiciais que envolvem grandes empresas e órgãos de defesa do consumidor ganharam novo capítulo em São Paulo. Um das ações envolve a Netflix. A plataforma de streaming decidiu processar o Procon-SP com o objetivo de anular uma multa de R$ 12 milhões. A punição foi aplicada em razão de bloqueios do compartilhamento de senhas no Brasil.

