Nevou no Brasil; confira vídeos O frio intenso marcou a madrugada e a manhã deste sábado, 9, em parte da Região Sul do país. Nevou nas áreas serranas do Rio Grande...

O frio intenso marcou a madrugada e a manhã deste sábado, 9, em parte da Região Sul do país. Nevou nas áreas serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, onde moradores presenciaram a ocorrência de neve em vários municípios.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: