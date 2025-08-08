Neymar faz Santos liderar engajamento nas redes sociais no Brasil
O retorno de Neymar ao Santos provocou um impacto transformador fora dos gramados: o clube ultrapassou o Flamengo e se tornou, pela...
O retorno de Neymar ao Santos provocou um impacto transformador fora dos gramados: o clube ultrapassou o Flamengo e se tornou, pela primeira vez, o líder em engajamento nas redes sociais entre os clubes brasileiros. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil para saber mais sobre esse fenômeno no futebol! Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:
O retorno de Neymar ao Santos provocou um impacto transformador fora dos gramados: o clube ultrapassou o Flamengo e se tornou, pela primeira vez, o líder em engajamento nas redes sociais entre os clubes brasileiros.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil para saber mais sobre esse fenômeno no futebol!
Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: