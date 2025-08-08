Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Neymar faz Santos liderar engajamento nas redes sociais no Brasil

O retorno de Neymar ao Santos provocou um impacto transformador fora dos gramados: o clube ultrapassou o Flamengo e se tornou, pela...

Revista Oeste|Do R7

O retorno de Neymar ao Santos provocou um impacto transformador fora dos gramados: o clube ultrapassou o Flamengo e se tornou, pela primeira vez, o líder em engajamento nas redes sociais entre os clubes brasileiros.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil para saber mais sobre esse fenômeno no futebol!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.