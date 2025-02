Neymar volta ao Brasil com patrimônio de R$ 6 bilhões Depois de 12 anos no exterior, Neymar voltou ao Santos, clube onde deu os primeiros passos da carreira. Durante a trajetória fora... Revista Oeste|Do R7 01/02/2025 - 16h06 (Atualizado em 01/02/2025 - 16h06 ) twitter

Depois de 12 anos no exterior, Neymar voltou ao Santos, clube onde deu os primeiros passos da carreira. Durante a trajetória fora do Brasil, o jogador acumulou um impressionante patrimônio de US$ 1,1 bilhão, cerca de R$ 6 bilhões.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e descubra todos os detalhes sobre a fortuna de Neymar!

