No mesmo dia, STJ decide de formas opostas sobre o mesmo princípio A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tomou, de forma unânime, duas decisões contraditórias sobre a aplicação do princípio... Revista Oeste|Do R7 20/03/2025 - 22h25 (Atualizado em 20/03/2025 - 22h25 )

Fachada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tomou, de forma unânime, duas decisões contraditórias sobre a aplicação do princípio da insignificância em casos com réus reincidentes na terça-feira, 11.

