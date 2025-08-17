Nordeste lidera casos de exploração sexual infantil no país O levantamento mais recente do Projeto Mapear mostra um salto expressivo no registro de pontos de exploração sexual infantil nas rodovias... Revista Oeste|Do R7 17/08/2025 - 14h37 (Atualizado em 17/08/2025 - 14h37 ) twitter

A Childhood Brasil mostrou que, na pesquisa passada, os 176 pontos críticos correspondiam a 5,7% do total nordestino; agora são 249 pontos, ou 3,8%, índice inferior à média na Revista Oeste - Brasil

O levantamento mais recente do Projeto Mapear mostra um salto expressivo no registro de pontos de exploração sexual infantil nas rodovias federais do Brasil. Foram mais de 17 mil locais identificados no biênio 2023-2024 — alta de 83% em relação ao período anterior. O Nordeste permanece na liderança do ranking, com 6,5 mil pontos, seguido pelo Sudeste, com 5 mil registros.

Para entender melhor essa situação alarmante e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

