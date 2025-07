Norte e Nordeste estão sob alerta de chuvas intensas nesta segunda-feira; veja a previsão do tempo O começo desta segunda-feira, 7, promete contrastes marcantes no clima em todo o Brasil, conforme a previsão do tempo do Instituto... Revista Oeste|Do R7 07/07/2025 - 12h40 (Atualizado em 07/07/2025 - 12h40 ) twitter

O Inmet mantém alerta amarelo até as 9 horas, em razão do risco de ventos intensos e volumes expressivos de precipitação | Foto: Divulgação/Inmet Revista Oeste - Brasil

O começo desta segunda-feira, 7, promete contrastes marcantes no clima em todo o Brasil, conforme a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Enquanto as regiões Norte e Nordeste enfrentam risco de chuvas intensas e alertas meteorológicos, o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul terão, em geral, tempo firme e temperaturas mais amenas.

Para mais detalhes sobre a previsão do tempo e os alertas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

