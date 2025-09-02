‘Nova cracolândia’ avança no centro de São Paulo
A concentração de dependentes químicos cresceu de forma expressiva na Avenida Pacaembu, zona oeste de São Paulo. Em uma semana, o...
