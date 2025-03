Nova pesquisa confirma Flamengo e Corinthians como as maiores torcidas do Brasil Uma recente pesquisa da plataforma Linkedin mostrou que o item mais importante no desenvolvimento de negócios é sobretudo o nível...

Uma recente pesquisa da plataforma Linkedin mostrou que o item mais importante no desenvolvimento de negócios é sobretudo o nível de engajamento com as pessoas. Assim, torna-se cada vez mais claro o quanto as empresas estão atentas principalmente a oportunidades que as coloquem mais perto dos consumidores por meio de comunidades. Entre elas, as torcidas.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: