Novas vozes da poesia: pacientes do hospital de custódia lançam livro Depois do lançamento do livro Somos Todos Carolina, as pacientes do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Professor André...

Revista Oeste|Do R7 28/08/2024 - 22h31 (Atualizado em 28/08/2024 - 22h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌