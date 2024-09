Novidade nas rodovias: pedágio com autoatendimento em São Paulo As praças de pedágio das rodovias estaduais Anhanguera-Bandeirantes e Castello Branco terão postos de autoatendimento, administradas... Revista Oeste|Do R7 09/09/2024 - 22h40 (Atualizado em 09/09/2024 - 22h40 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-