Novidades na Seleção Brasileira: Dorival Júnior Revela Convocação para Eliminatórias

O técnico Dorival Júnior convocou, nesta sexta-feira, 23, a seleção brasileira para as duas próximas partidas nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de futebol em 2026. O Brasil enfrentará o Equador no dia 6 de setembro, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. No dia 10, jogará contra o Paraguai, em Assunção.

