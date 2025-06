Número de jovens católicos cai no Brasil, segundo Censo Dados do Censo Demográfico 2022, publicados nesta sexta-feira, 6, revelam mudanças no perfil religioso dos brasileiros, especialmente... Revista Oeste|Do R7 06/06/2025 - 14h56 (Atualizado em 06/06/2025 - 14h56 ) twitter

Dados do Censo Demográfico 2022, publicados nesta sexta-feira, 6, revelam mudanças no perfil religioso dos brasileiros, especialmente entre os mais jovens. Católicos seguem como maioria em todas as idades, mas sua presença cai entre adolescentes e adultos jovens. Enquanto isso, evangélicos e pessoas sem religião ganham espaço nessa faixa etária.

Para uma análise mais detalhada sobre essa mudança significativa no cenário religioso do Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

