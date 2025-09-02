O Brasil não soube cuidar de Mané Garrincha Como boa parte da população mundial, em muito do meu tempo livre acabo girando vídeos e mais vídeos nas redes sociais por horas. E... Revista Oeste|Do R7 02/09/2025 - 06h57 (Atualizado em 02/09/2025 - 06h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Como boa parte da população mundial, em muito do meu tempo livre acabo girando vídeos e mais vídeos nas redes sociais por horas. E como amo futebol e jogador “véio”, é claro que o algoritmo me serve, quase sempre, conteúdos dos nossos craques do passado. Fico maravilhado relembrando os gols “impossíveis” de Ronaldo na Holanda, na Itália e na Espanha; com os dribles desconcertantes de Ronaldinho; com as faltas precisas de Zico no Maracanã; com as bombas inigualáveis da canhota de Rivellino pelo Corinthians e pela seleção. Mas, de verdade, feliz mesmo eu fico quando aparece um vídeo do nosso Mané Garrincha. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e descubra mais sobre a história de Garrincha e sua importância para o futebol brasileiro! Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: Chuvas fortes e ventos de até 80 km/h colocam o Sul em alerta nesta terça-feira, 2

Batida entre ônibus e caminhão deixa mortos e feridos em Batatais (SP)

Caso Oruam: defesa pede revogação da prisão preventiva