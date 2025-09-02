Logo R7.com
O Brasil não soube cuidar de Mané Garrincha

Como boa parte da população mundial, em muito do meu tempo livre acabo girando vídeos e mais vídeos nas redes sociais por horas. E...

Revista Oeste|Do R7

Como boa parte da população mundial, em muito do meu tempo livre acabo girando vídeos e mais vídeos nas redes sociais por horas. E como amo futebol e jogador “véio”, é claro que o algoritmo me serve, quase sempre, conteúdos dos nossos craques do passado. Fico maravilhado relembrando os gols “impossíveis” de Ronaldo na Holanda, na Itália e na Espanha; com os dribles desconcertantes de Ronaldinho; com as faltas precisas de Zico no Maracanã; com as bombas inigualáveis da canhota de Rivellino pelo Corinthians e pela seleção. Mas, de verdade, feliz mesmo eu fico quando aparece um vídeo do nosso Mané Garrincha.

