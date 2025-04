O ‘se’ é um Pelé melhorado em 1 bilhão por cento Já imaginaram se o “se” sumisse do mundo do futebol? Acabaria a discussão do torcedor pós-jogo, sobre aquele lance nas rodas de amigos...

Já imaginaram se o “se” sumisse do mundo do futebol? Acabaria a discussão do torcedor pós-jogo, sobre aquele lance nas rodas de amigos lá na “firma”, no churrasco, no restaurante, na mídia e até no elevador.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e descubra mais sobre o impacto do "se" no futebol!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: