O uso de aviões da FAB para transportar drogas: 3 militares são presos A Polícia Civil do Amazonas deflagrou na última segunda-feira, 3, a Operação Queda do Céu, que investiga um esquema de envio de drogas...

A Polícia Civil do Amazonas deflagrou na última segunda-feira, 3, a Operação Queda do Céu, que investiga um esquema de envio de drogas em aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) no Estado. Cinco pessoas foram presas, com idades entre 22 e 42 anos, incluindo três militares.

Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa na Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: