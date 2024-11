OAB suspende licença de advogada investigada por venda de sentenças do STJ OAB suspende licença de advogada investigada por venda de sentenças do STJ Revista Oeste|Do R7 08/11/2024 - 12h10 (Atualizado em 08/11/2024 - 12h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Imagem da matéria

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) suspendeu, nesta terça-feira, 5, a licença da advogada Caroline Azeredo, investigada por supostamente vender sentenças do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O procedimento que vai apurar a conduta da jurista tramita na OAB do Distrito Federal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil para mais detalhes sobre este caso intrigante.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Alerta laranja de chuvas intensas se espalha pelo DF e por 12 Estados

Frente fria e ciclone chegam ao Brasil; saiba como isso afeta o clima

Cerca de 1,9 milhão de veículos circulam com airbags defeituosos no Brasil