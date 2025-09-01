Obras da COP30 removem famílias e esvaziam ruas em Belém Moradores de bairros periféricos de Belém têm se deparado com ruas vazias e imóveis que estão sendo demolidos para dar lugar a obras...

Moradores de bairros periféricos de Belém têm se deparado com ruas vazias e imóveis que estão sendo demolidos para dar lugar a obras de macrodrenagem, parte da preparação para a COP30, prevista para ocorrer em novembro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa situação impactante.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: