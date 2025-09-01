Logo R7.com
Obras da COP30 removem famílias e esvaziam ruas em Belém

Moradores de bairros periféricos de Belém têm se deparado com ruas vazias e imóveis que estão sendo demolidos para dar lugar a obras...

Revista Oeste

Moradores de bairros periféricos de Belém têm se deparado com ruas vazias e imóveis que estão sendo demolidos para dar lugar a obras de macrodrenagem, parte da preparação para a COP30, prevista para ocorrer em novembro.

