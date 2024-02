Onda de calor atinge Estados brasileiros a partir desta quarta-feira O Instituto Nacional de Meteorologia emite... O Instituto Nacional de Meteorologia emite alertas climáticos para 21 unidades federativas Prepare-se para enfrentar altas temperaturas! Saiba mais sobre a onda de calor que está prestes a atingir diversos estados brasileiros a partir desta quarta-feira. Consulte a matéria completa no site da Revista Oeste e esteja preparado para lidar com esse fenômeno climático.Leia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste Onda de calor atinge Estados brasileiros a partir desta quarta-feira Vídeo: avião da Latam perde roda e faz pouso de emergência em SP Personal trainer que nasceu só com 1 rim morre 2 meses depois de entrar na fila de transplante Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.