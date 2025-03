Onda de calor atinge o Brasil nesta terça-feira de Carnaval A onda de calor que atinge o Brasil continuará a elevar as temperaturas em diversas regiões do país nesta terça-feira, 4. Esse cenário... Revista Oeste|Do R7 04/03/2025 - 06h44 (Atualizado em 04/03/2025 - 06h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo por causa das condições extremas | Foto: Divulgação/Inmet

A onda de calor que atinge o Brasil continuará a elevar as temperaturas em diversas regiões do país nesta terça-feira, 4. Esse cenário será visto principalmente no Sul e em partes de Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Para mais detalhes sobre essa onda de calor e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Justiça de SP condena Record por ‘ridicularizar’ fã de Ivete Sangalo

Festas, regalia e propinas fizeram presídio em Pernambuco se tornar ‘Resort do Crime’

Saiba quem é ‘Toli’, professor de capoeira morto em São Paulo