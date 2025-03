Onda de calor deve persistir no Brasil; veja a previsão do tempo Na primeira semana de março, um padrão mais seco e quente persiste em grande parte do Brasil. Esse cenário se apresentará nas regiões... Revista Oeste|Do R7 03/03/2025 - 06h45 (Atualizado em 03/03/2025 - 06h45 ) twitter

À tarde, máximas podem superar 40°C na região central do Rio Grande do Sul, Campanha, Oeste e Missões | Foto: Divulgação/Meteored

Na primeira semana de março, um padrão mais seco e quente persiste em grande parte do Brasil. Esse cenário se apresentará nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e parte do Nordeste. De acordo com a previsão do tempo elaborada pelo site especializado Meteored, as altas temperaturas devem continuar até o próximo fim de semana, com termômetros ultrapassando 40°C em algumas áreas do Sul. Nas demais regiões, as temperaturas superam facilmente 30°C, podendo chegar a 37°C.

Para mais detalhes sobre a previsão do tempo e como a onda de calor afetará diferentes regiões, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

