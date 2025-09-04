Logo R7.com
Onda de calor e baixa umidade atingem Centro-Oeste nesta quinta-feira, 4

O Brasil vive nesta quinta-feira, 4, um dia de extremos climáticos. No Centro-Oeste, o calor intenso combinado com baixa umidade relativa...

O Brasil vive nesta quinta-feira, 4, um dia de extremos climáticos. No Centro-Oeste, o calor intenso combinado com baixa umidade relativa do ar deixa milhões de pessoas sob alerta. Ao mesmo tempo, a Região Sul enfrenta a chegada de uma frente fria, com previsão de tempestades severas, ventos fortes e queda acentuada das temperaturas.

