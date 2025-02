Onda de calor extrema atinge o Brasil com temperaturas de até 46°C A Região Sul do Brasil permanece sob uma intensa onda de calor, com previsões de temperaturas de até 46°C no Rio Grande do Sul. As...

Revista Oeste|Do R7 08/02/2025 - 06h44 (Atualizado em 08/02/2025 - 06h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share