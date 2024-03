Onda de calor se aproxima do Brasil O fenômeno deve atingir as regiões mais ao sul... O fenômeno deve atingir as regiões mais ao sul do país.Leia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista OesteLeia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste • Onda de calor vai chegar ao Brasil na próxima semana • Psicólogo canadense Jordan Peterson faz palestras no Brasil em junho • Museu de Imagem e Som abre exposição sobre horrores do Holocausto Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.