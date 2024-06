Onda de violência no Ceará: imagens chocantes revelam cenário de caos

Governador petista considera recorrer à ajuda do governo federal. O estado do Ceará enfrenta uma onda de violência que resultou em 12 mortos e 9 feridos, levando o governador a avaliar a possibilidade de solicitar auxílio do governo federal para lidar com a situação.

