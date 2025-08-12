Operação contra dono da Ultrafarma apreende milhões em dinheiro vivo e joias em SP
A Operação Ícaro, do Ministério Público de São Paulo (MPSP), prendeu, nesta terça-feira, 12, Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, e Mário Otávio Gomes, diretor da Fast Shop. A ação também deteve o auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto, da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Os investigadores apreenderam cerca de R$ 1,8 milhão em espécie, R$ 10 milhões em criptomoedas, relógios e pedras preciosas sem valor estimado.
