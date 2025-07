Oruam critica polícia nas redes depois de abordagem: ‘Filho do Marcinho VP’ O Rapper Mauro Davi Nepomuceno, conhecido como Oruam, foi às redes sociais, na noite desta segunda-feira, desafiar e criticar a Polícia... Revista Oeste|Do R7 22/07/2025 - 11h38 (Atualizado em 22/07/2025 - 11h38 ) twitter

Erika Hilton dá conselhos a Oruam: 'Estamos juntos' Revista Oeste - Brasil

O Rapper Mauro Davi Nepomuceno, conhecido como Oruam, foi às redes sociais, na noite desta segunda-feira, desafiar e criticar a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), depois de ser alvo de uma abordagem. A ação ocorreu na casa do cantor, no bairro Joá, Zona Oeste da cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes dessa polêmica!

