Oruam tem mais de R$ 40 mil em multas do Ibama Preso e indiciado por sete crimes, incluindo tráfico de drogas e resistência qualificada, o cantor de trap Mauro Davi dos Santos Nepomuceno...

Preso e indiciado por sete crimes, incluindo tráfico de drogas e resistência qualificada, o cantor de trap Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, acumula multas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) que totalizam R$ 40,5 mil, relacionadas à posse ilegal de animais silvestres em sua residência.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes dessa polêmica!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: