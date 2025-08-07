Oruam tem mais de R$ 40 mil em multas do Ibama
Preso e indiciado por sete crimes, incluindo tráfico de drogas e resistência qualificada, o cantor de trap Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, acumula multas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) que totalizam R$ 40,5 mil, relacionadas à posse ilegal de animais silvestres em sua residência.
