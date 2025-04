Os gastos — e a estrutura — Justiça do Trabalho no Brasil Pense em um órgão que aumentou os seus custos em R$ 10 bilhões no intervalo de uma década. Foi isso que ocorreu com a Justiça do Trabalho... Revista Oeste|Do R7 02/04/2025 - 22h12 (Atualizado em 02/04/2025 - 22h12 ) twitter

Pense em um órgão que aumentou os seus custos em R$ 10 bilhões no intervalo de uma década. Foi isso que ocorreu com a Justiça do Trabalho brasileira, informa o jornalista Anderson Scardoelli em reportagem na Edição 262 da Revista Oeste.

Foi isso que ocorreu com a Justiça do Trabalho brasileira, informa o jornalista Anderson Scardoelli em reportagem na Edição 262 da Revista Oeste.

