Ossada encontrada em praia do Rio não é humana, informa Instituto Médico-Legal Havia a suspeita do material ser restos mortais de garoto desaparecido em 4 de janeiro Para... Havia a suspeita do material ser restos mortais de garoto desaparecido em 4 de janeiro Para saber mais sobre essa descoberta surpreendente, consulte a matéria completa no site da Revista Oeste.Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.