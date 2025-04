Outono chega de vez ao país em abril, com três frentes frias em São Paulo Abril vai marcar mudanças significativas no clima do Brasil. De acordo com a empresa de meteorologia Climatempo, o mês será de começo... Revista Oeste|Do R7 02/04/2025 - 13h47 (Atualizado em 02/04/2025 - 13h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Abril vai marcar mudanças significativas no clima do Brasil. De acordo com a empresa de meteorologia Climatempo, o mês será de começo efetivo do outono no país, com a influência de massas de ar polar que devem gerar frentes frias na região Sudeste.

Para mais detalhes sobre as mudanças climáticas e as previsões para abril, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Sequestrada, mulher participa de audiência sob ameaça de agressor

Operadoras de cruzeiros no Brasil acumulam problemas

Família de aluno espanca professora por cobrar tarefa