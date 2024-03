Pagamentos com Pix nos pedágios: uma nova realidade nas rodovias federais Cartões de crédito, débito e... Cartões de crédito, débito e outras tecnologias como aplicativos de celular também devem ser implantadas.Leia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista OesteLeia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste • Pedágios em rodovias federais devem permitir pagamentos com Pix • Justiça nega reintegração em fazenda invadida pelo MST em Minas Gerais • Cidade do Acre atingida por enchente estuda mudança de localização Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.