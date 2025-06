Pai de Pedro Severino publica fotos do jogador em casa depois da alta médica Lucas Severino, pai de Pedro Severino, jogador do Red Bull Bragantino, publicou as primeiras fotos do atleta em casa ao lado da família... Revista Oeste|Do R7 11/06/2025 - 18h56 (Atualizado em 11/06/2025 - 18h56 ) twitter

Pedro Severino recperação acidente

Lucas Severino, pai de Pedro Severino, jogador do Red Bull Bragantino, publicou as primeiras fotos do atleta em casa ao lado da família depois da alta hospitalar. Pedro ficou internado por 96 dias em decorrência de um acidente de carro.

