Pai denunciou em 2019 exposição da filha em vídeos de Hytalo
O pai de uma das adolescentes que aparece nos vídeos do influenciador Hytalo Santos — preso na última sexta-feira, 15, por exploração sexual de crianças — disse que denunciou o caso à Justiça em 2019. Ele fez a revelação no programa Domingo Espetacular, da TV Record. O nome dele, que é pescador na Paraíba, não foi divulgado pela emissora, para proteger a adolescente.
