Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Pai denunciou em 2019 exposição da filha em vídeos de Hytalo

O pai de uma das adolescentes que aparece nos vídeos do influenciador Hytalo Santos — preso na última sexta-feira, 15, por exploração...

Revista Oeste|Do R7

Hytalo mantinha contato com a adolescente desde quando ela tinha 7 anos | Foto: Reprodução Revista Oeste - Brasil

O pai de uma das adolescentes que aparece nos vídeos do influenciador Hytalo Santos — preso na última sexta-feira, 15, por exploração sexual de crianças — disse que denunciou o caso à Justiça em 2019. Ele fez a revelação no programa Domingo Espetacular, da TV Record. O nome dele, que é pescador na Paraíba, não foi divulgado pela emissora, para proteger a adolescente.

Para entender todos os detalhes dessa história impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.