Pai denunciou em 2019 exposição da filha em vídeos de Hytalo O pai de uma das adolescentes que aparece nos vídeos do influenciador Hytalo Santos — preso na última sexta-feira, 15, por exploração... Revista Oeste|Do R7 18/08/2025 - 10h18 (Atualizado em 18/08/2025 - 10h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Hytalo mantinha contato com a adolescente desde quando ela tinha 7 anos | Foto: Reprodução Revista Oeste - Brasil

O pai de uma das adolescentes que aparece nos vídeos do influenciador Hytalo Santos — preso na última sexta-feira, 15, por exploração sexual de crianças — disse que denunciou o caso à Justiça em 2019. Ele fez a revelação no programa Domingo Espetacular, da TV Record. O nome dele, que é pescador na Paraíba, não foi divulgado pela emissora, para proteger a adolescente.

Para entender todos os detalhes dessa história impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Policiais que faziam segurança de Hytalo são presos na Paraíba

Justiça quebra sigilo de autor de ameaças de morte contra Felca

Semana começa com calor e tempo seco na maior parte do Brasil