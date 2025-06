País terá semana de frio com possibilidade de geada no Sul A frente fria que começou a ganhar força no domingo 22 impactará todas as regiões do país, que registrarão baixas temperaturas durante... Revista Oeste|Do R7 23/06/2025 - 23h55 (Atualizado em 23/06/2025 - 23h55 ) twitter

A frente fria que começou a ganhar força no domingo 22 impactará todas as regiões do país, que registrarão baixas temperaturas durante a semana. Há possibilidade de geada nos três estados do Sul no início da manhã desta terça-feira, 24.

Para mais detalhes sobre a previsão do tempo e as temperaturas em todo o Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

