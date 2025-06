Pancadas de chuva atingem áreas do Sul e do Sudeste neste sábado, 21 O primeiro sábado do inverno, 21 de junho, será marcado por tempo seco e temperaturas elevadas em boa parte do território brasileiro... Revista Oeste|Do R7 21/06/2025 - 06h35 (Atualizado em 21/06/2025 - 06h35 ) twitter

Nebulosidade, pressão a nível médio do mar e chuva prevista para a manhã de sábado, 21 | Imagem: Meteored/Reprodução Revista Oeste - Brasil

O primeiro sábado do inverno, 21 de junho, será marcado por tempo seco e temperaturas elevadas em boa parte do território brasileiro, especialmente nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste. Já o Sul do país ainda sente os efeitos residuais de um sistema frontal, com pancadas de chuva no Paraná e em trechos de São Paulo.

