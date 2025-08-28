Pancadas de chuva avançam sobre o Sudeste nesta quinta-feira, 28
Esta quinta-feira, 28, será marcada por contrastes no clima brasileiro. Enquanto parte do Sudeste enfrenta aumento de nebulosidade e pancadas de chuva, áreas do Centro-Oeste e do Norte continuam sob forte calor e baixa umidade. No Sul, o frio ainda se mantém em algumas localidades. Os mapas meteorológicos mostram que o deslocamento de uma frente fria e a circulação de ventos do oceano favorecem a instabilidade no centro-sul do país, especialmente entre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
