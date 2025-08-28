Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Pancadas de chuva avançam sobre o Sudeste nesta quinta-feira, 28

Esta quinta-feira, 28, será marcada por contrastes no clima brasileiro. Enquanto parte do Sudeste enfrenta aumento de nebulosidade...

Revista Oeste|Do R7

Revista Oeste - Brasil

Esta quinta-feira, 28, será marcada por contrastes no clima brasileiro. Enquanto parte do Sudeste enfrenta aumento de nebulosidade e pancadas de chuva, áreas do Centro-Oeste e do Norte continuam sob forte calor e baixa umidade. No Sul, o frio ainda se mantém em algumas localidades. Os mapas meteorológicos mostram que o deslocamento de uma frente fria e a circulação de ventos do oceano favorecem a instabilidade no centro-sul do país, especialmente entre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as previsões climáticas!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.