Papa Leão XIV reconhece diácono gaúcho como Venerável

Na manhã desta sexta-feira, 20, o papa Leão XIV autorizou a promulgação do decreto que reconhece as virtudes heroicas do diácono João Luiz Pozzobon, pertencente à Arquidiocese de Santa Maria (RS). O ato oficializa a declaração de Venerável, marco relevante no processo de beatificação e canonização do religioso gaúcho.

