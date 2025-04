Revista Oeste |Do R7

Paraíso tropical vira área de preservação para morcegos No litoral do Rio de Janeiro, um verdadeiro paraíso tropical recebeu o título de Área de Importância para a Conservação dos Morcegos...

No litoral do Rio de Janeiro, um verdadeiro paraíso tropical recebeu o título de Área de Importância para a Conservação dos Morcegos (Alcom). O lugar é a Ilha Grande, em Angra dos Reis — um local repleto de cartões-postais, que atrai banhistas de todos os cantos do planeta.

Consulte no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e descubra como esse paraíso tropical se tornou uma área de preservação para morcegos!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: