Paraná vence disputa judicial e assume posse de área das Cataratas do Iguaçu A 12ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) determinou que o governo do Paraná é o legítimo proprietário de uma... Revista Oeste|Do R7 28/02/2025 - 21h45 (Atualizado em 28/02/2025 - 21h45 )

Cataratas do Iguaçu

A 12ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) determinou que o governo do Paraná é o legítimo proprietário de uma área equivalente a 1,5 mil campos de futebol, onde está localizado o lado brasileiro das Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu. A região pertencia, antes, à União.

