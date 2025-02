Passageiro morre depois de cair de escada de desembarque de avião em São Paulo

Revista Oeste |Do R7

Um homem de 67 anos morreu ao cair da escada de desembarque de um avião, na noite deste domingo, 20. O acidente ocorreu no Aeroporto de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

