Patrícia Poeta recebe alta depois de passar por cirurgia para tratar sinusite A apresentadora Patrícia Poeta, 48 anos, passou por uma cirurgia no último sábado, 24. O procedimento ocorreu em razão de uma sinusite... Revista Oeste|Do R7 25/05/2025 - 16h16 (Atualizado em 25/05/2025 - 16h16 ) twitter

A apresentadora Patrícia Poeta, 48 anos, passou por uma cirurgia no último sábado, 24. O procedimento ocorreu em razão de uma sinusite crônica, segundo uma postagem em seu perfil no Instagram. No texto, a comunicadora anunciou a volta ao trabalho na segunda-feira, 26.

